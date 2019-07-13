«Будем бороться со всеми, кто нарушает закон»: Лидер «Голоса» Вакарчук встретился в Николаеве со своими сторонниками

В субботу, 13 июля, лидер политической партии «Голос», певец, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приехал в Николаев и пообщался с горожанами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Встреча проходила на Соборной улице, в сквере возле надписи «I love Mykolaiv». К импровизированной сцене подошло около сотни людей. Сначала к людям вышла член партии и команды Вакарчука, бывшая исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Боровская и представила членов команды. Позже приехал и сам Святослав Вакарчук. Рассказывая об изменениях со времен получения независимости, политик отметил, что у людей так и не появилось равноправие.

— Мы не сделали основного – мы не построили равные права для всех. Мы как-то так кинули, думали, что оно само решится. А оно не решается – одни становятся богатыми, другие беднеют. При чем тех, кто становится богатым – их можно пересчитать на пальцах. А тех, кто беднеют, миллионы, - сказал Вакарчук.

Соломия Бобровская Ольга Покровская - кандидат от партии "Голос" от Николаевской области Роман Покровский - кандидат от партии "Голос"

Лидер партии «Голос» заявил, что не будет бороться с представителями разных классов по отдельности, а исключительно с теми, кто нарушает закон.

— Я буду бороться со всеми, кто нарушает закон. Сегодня у нас есть много людей, которые пользуются близостью, скажем так, к кормушке. Одного назовешь, другого не назовешь, одного поддерживаешь, другого нет. Мы не взяли ни копейки у олигархов, - сказал Святослав Вакарчук.

Отвечая на вопрос об отношении к экс-президенту Петру Порошенко политик заявил, что в его руководстве были как положительные, так и отрицательные моменты.

— Надо отдать должное тем вещам, которые он сделал, особенно в 2014-15 году. Но при этом закрывать глаза на то, что коррупция процветает, справедливости нет, суды не работают и так далее, все, что он обещал сделать, не сделал, никогда в жизни я не буду закрывать на это глаза. Я буду жестко это критиковать, - отметил Вакарчук.

Что же касается политики Владимира Зеленского, Вакарчук отметил, что будет следить за выполнением обещаний.

— Мы будем выступать против того, если он что-то делает из того, что он считает неправильным, или же будет обманывать ожидания избирателей и не делать то, что он обещал или делать то, чего не обещал. Что касается того, что сейчас, я вам могу сказать, что его международная риторика, она свидетельствует о том, что у него прозападная позиция, для нас это очень важно, - сказал Святослав Вакарчук.

После встречи многие подходили к лидеру партии и просили сфотографироваться.

Стоит отметить, что до начала встречи к площади подошли сторонники партии украинского блогера Анатолия Шария.

Они принесли с собой красные шары. Кроме того, мимо площади, по проспекту Центральному не раз проезжали громко сигналящие автомобили с прикрепленными к корпусу красными шарами.

Напомним, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая представил свою партию гражданам Украины.