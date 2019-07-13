Фракция «Оппоблока» на ближайшей сессии горсовета будет настаивать на решении проблемы с детсадом в Малой Коренихе

Жители Малой Коренихи обратились к депутатам Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» с просьбой решить проблему с детским садом, который сейчас закрыт, денег на его ремонт нет, и местным жителям попросту негде оставлять детей.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

«Это действительно большая проблема, которую решить в одно мгновение нельзя. Но! Получив сигнал от людей, команда Игоря Дятлова принялась действовать. Мы уже проверили переговоры со всеми ответственными органами. Малышей на первое время можно приводить в соседний детский сад в Радсаде», - говорится в сообщении.

В партии подчёркивают, что это временная мера, и из всех возможных вариантов решения самая оптимальная мера на первый период.