Фракция «Оппоблока» на ближайшей сессии горсовета будет настаивать на решении проблемы с детсадом в Малой Коренихе

Жители Малой Коренихи обратились к депутатам Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» с просьбой решить проблему с детским садом, который сейчас закрыт, денег на его ремонт нет, и местным жителям попросту негде оставлять детей.
Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.
«Это действительно большая проблема, которую решить в одно мгновение нельзя. Но! Получив сигнал от людей, команда Игоря Дятлова принялась действовать. Мы уже проверили переговоры со всеми ответственными органами. Малышей на первое время можно приводить в соседний детский сад в Радсаде», - говорится в сообщении.
В партии подчёркивают, что это временная мера, и из всех возможных вариантов решения самая оптимальная мера на первый период.
«Что же касается решения вопроса комплексно, то наша команда на ближайшей сессии городского совета будет настаивать на том, чтобы необходимое финансирование для скорейшего завершения реконструкции детского сада в Малой Коренихе выделить! Мы обеспечим необходимое количество голосов со своей стороны, чтобы жители микрорайона забыли эту проблема раз и навсегда. Для детей нужно создать самые лучшие условия!» – добавили в партии.