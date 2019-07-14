Николаевская спортсменка выиграла золотую медаль на Всемирной Универсиаде

На Всемирной Универсиаде в Неаполе триумфом для Украины завершились состязания в секторе для прыжков в высоту.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Николаевские новости».

На стадионе «Сан-Паоло» воспитанница николаевской школы легкой атлетики Юлия Чумаченко стала чемпионкой с результатом 194 см. На втором месте с таким же результатом, но большим количеством использованных попыток – киевлянка Ирина Геращенко.

Напомним, что на предыдущей Универсиаде в Тайбее в 2017 победу праздновала еще одна николаевская прыгунья Оксана Окунева с результатом 197 см. Правда, сейчас нынешняя победительница Юлия Чумаченко сменила прописку и выступает за Донецкую область, а учится она в Тернопольском национальном экономическом университете.

Всемирная Универсиада. Неаполь. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины. 1. Юлия Чумаченко (Украина) – 194 см. 2. Ирина Геращенко (Украина) – 194 см. 3. Имке Оннен (Германия) – 191 см. 4. Алиша Бернет (Австралия) – 188 см. 5. Кили О’Хаган (Новая Зеландия) – 184 см. 6. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 180 см. Всего 12 участниц.

Yuliia Chumachenko (UKR) wins gold in the Women's High Jump Final. 🏃♀🏃♂ #Napoli2019 #ToBeUnique #Universiade 💻📱🖥 Watch the Universiade on https://t.co/8XfcaBi162 from 3 to 14 July! ☀🌋🍕 pic.twitter.com/qhunxMdq6n — FISU (@FISU) July 13, 2019

Напомним, что ранее николаевская дзюдоистка завоевала для Украины первую медаль на Универсиаде.