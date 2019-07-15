Американские ученые придумали технологию, которая может вернуть зрение слепым людям

В Соединенных Штатах ученые разработали способ частично вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки импланта, который передает изображение непосредственно в мозг.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «The Guardian».

По данным издания, шесть человек смогли частично восстановить зрение без глаз. Видеокамера, прикрепленная к очкам, посылала отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.

- Это захватывающее время в нейробиологии и нейротехнологии, и я чувствую, что в течение моей жизни мы можем восстановить функциональное зрение у слепых, - сказал доктор Даниэль Йошор, руководитель эксперимента.

Это изобретение – совместная работа студентов медицинского колледжа Бэйлор в Техасе и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследователи просили испытуемых с имплантами, каждый из которых был полностью слепым в течение многих лет, смотреть на темный экран компьютера и искать на нем белый квадрат, который случайно появляется в разных местах на мониторе. Большинство из этих людей с помощью импланта смогли увидеть фигуру.

- Это действительно удивительно – видеть что-то, даже если это всего лишь клочки света, - сказал один из участников эксперимента Пол Филипп.

Ранее все попытки создать бионическое зрение были сосредоточены на изобретении имплантов непосредственно для глаза. Для них необходимы работающие глаза и зрительный нерв. Для нового изобретения этого не требуется.

- Это настоящая смена парадигмы лечения людей с полной слепотой, - считает профессор Лондонского университета Алекс Шортт.

Ранее сообщалось, что ученые придумали специальную капсулу, которая упростит обследование кишечника и может спасти многие жизни.