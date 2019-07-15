Патрульные Киева сопроводили автомобиль с беременной женщиной к роддому - они расчистили для него дорогу

Патрульная полиция Киева помогла рожающей женщине, сопроводив автомобиль до роддома. Девушки обратились к патрульным с просьбой сопровождать их автомобиль, так как впереди были три больших пробки. Патрульные, общавшиеся до этого с нарушителем, сразу согласились на это, отпустив последнего.

Об этом сообщает Тамара Зейналлы в Facebook.

Инцидент произошел 8 июля. Во время движения по Киеву женщина заметила впереди большие пробки, и решила ехать по транспортной полосе, в надежде встретить патрульных, чтобы попросить их сопроводить автомобиль. Патрульный экипаж был замечен чуть далее по дороге, и девушка объяснила ситуацию полиции, на что получила утвердительный ответ на просьбу сопроводить их в роддом.

Событие было запечатлено на видео, на котором видно как автомобиль с рожающей женщиной сопровождает патрульная полиция, «пробивая» путь через пробки.

Добавим, что в Николаеве проводят набор в спецназ – роту полиции особого назначения.