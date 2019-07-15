В число самых «умных» городов вошли Лондон и Рейкьявик – Киев на 111-м месте

Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик возглавили список лучших смарт-городов мира.

Об этом сообщает испанский Центр глобализации и стратегии бизнес-школы IESE, передает «Лига».

Анализ осуществлялся на основе девяти критериев – человеческий капитал (развитие, привлечение и воспитание талантов), социальная сплоченность (консенсус между различными социальными группами населения), экономика, окружающая среда, управление, градостроительство, международные связи, технологии, мобильность и транспорт (легкость передвижения).

- По-настоящему умный город имеет своей целью улучшить качество жизни своих жителей, а это означает обеспечение экономической, социальной и экологической устойчивости, - уверен Жоан Энрик Рикарт, профессор IESE и соавтор доклада.

Всего в IESE Cities in Motion Index 2019 попали 174 города из 80 стран. Киев занял общее 111-е место в рейтинге, и 4-е в подкатегории «Городское планирование».

Лондон возглавил рейтинг благодаря отличным результатам почти во всех категориях, по которым оценивались города, в том числе по человеческому капиталу (благодаря большому количеству бизнес-школ и университетов) и условиям для международного сотрудничества. Кроме того, в британской столице больше стартапов и программистов, чем в любом другом городе мира. Самым слабым звеном в британской столице пока остается социальное единство.

Нью-Йорк оказался на втором месте благодаря лучшим экономическим показателям, высокому человеческому капиталу, прогрессивному градостроительству и хорошим условиям для налаживания международных связей. А еще Большое яблоко является домом для почти 7 тысяч хайтек-компаний и имеет немало интегрированных технологических услуг, например бесплатная сеть Wi-Fi LinkNYC. Как и лондонцам, социальной сплоченности жителям Нью-Йорка пока достичь не удалось.

Симбиоз финансовых технологий, энергоэффективности и культуры делает Амстердам одним из самых прогрессивных городов Европы. Количество велосипедов (881 тысяч) здесь превышает число жителей (850 тысяч), ведь пользоваться ими удобно благодаря развитой системе автоматизированных сервисов. Также городские власти планируют запретить до 2025 года автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, чтобы Амстердам стал первым европейским городом с нулевыми выбросами.

Париж, как и Лондон, является одним из важнейших финансовых центров Европы. Сильнейшие его стороны – это экономика, человеческий капитал, международные связи, технологии и мобильность. А еще Париж активно использует открытые инновации, интернет вещей (для оптимизации потока транспорта и пешеходов) и автоматизированную систему метро. Чтобы улучшить качество воздуха в городе, власти всячески популяризируют использование велосипедов и электрокаров.

Второй год подряд Рейкьявик побеждает по экологическим критериям. Более 99% электроэнергии в городе производится благодаря геотермальным источникам, а от горючих полезных ископаемых власти отказались совсем. Столица Исландии также утвердила программу, согласно которой планирует к 2040 году стать городом с нулевым выбросом углерода.

Напомним, что ранее финансисты посчитали, в каких городах мира самая высокая зарплата.