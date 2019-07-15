В Египте впервые открыли для посещения туристов Ломаную пирамиду

В Египте впервые открыли для туристов одну из древнейших пирамид – Ломаную пирамиду фараона Снофру.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «The Guardian».

Так, 104-метровая достопримечательность расположена на юг от Каира, в Дахшурском некрополе. Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет деревянная лестница. А потом внутрь усыпальницы круто спускается узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра. Далее через такие же узкие коридоры посетитель попадает в шахту, из которой можно подняться на самый верх по деревянной лестнице.

Недавно завершились работы по реставрации пирамиды: внутри были установлена прочная деревянная лестница, укреплены каменные блоки. Внутренние помещения почистили, установили систему освещения.

После официального открытия усыпальницы первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам памятников древности. Но многие из них возвращались с большими трудностями, поскольку крутой подъем в сто метров по деревянной лестнице почти на четвереньках оказался под силу не всем.

Есть несколько версий, почему пирамида имеет такую необычную форму. По одной из них, строители не успевали закончить сооружение усыпальницы из-за внезапной смерти фараона Снофру, поэтому им пришлось изменить градус наклона и ускорить строительство.

Фото - ВВС-Украина

По другой версии, сначала пирамида была спроектирована как «настоящая» с крутым углом наклона в 54 градуса. Но она возводилась на мягкой, иловой глине, поэтому возникла проблема со стабильностью и осадкой. Пирамиду перестроили путем корректировки угла к более равномерным 43 градусам.

Напомним, что ранее в Египте обнаружили древнюю гробницу, которая оставалась нетронутой 4,4 тысячи лет.