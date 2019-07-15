На Николаевщине пес провалился в шестиметровый колодец – собаку вытащили невредимой

В Николаевской области, возле села Черноморка в Очаковском районе собака провалилась в шестиметровый колодец.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
14 июля спасателям позвонила женщина и сообщила, что пес, вероятно породы Дратхаар, упал в колодец вблизи одной из баз отдыха села Черноморка Очаковского района.
На место прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины и, используя штурмовую лестницу и веревку, вытащили пса из шестиметрового колодца.
Собака не получила никаких повреждений.
Напомним, в Николаеве 13 мая спасатели помогли вытащить корову из шестиметрового колодца.