На Николаевщине пес провалился в шестиметровый колодец – собаку вытащили невредимой

В Николаевской области, возле села Черноморка в Очаковском районе собака провалилась в шестиметровый колодец.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

14 июля спасателям позвонила женщина и сообщила, что пес, вероятно породы Дратхаар, упал в колодец вблизи одной из баз отдыха села Черноморка Очаковского района.

На место прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины и, используя штурмовую лестницу и веревку, вытащили пса из шестиметрового колодца.

Собака не получила никаких повреждений.

Напомним, в Николаеве 13 мая спасатели помогли вытащить корову из шестиметрового колодца.