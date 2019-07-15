Украина попала в топ-10 антирейтинга стран, ответственных за наибольшую выработку мусора на душу населения

Иллюстрация Украина попала в антирейтинг топ-10 стран, производящих наибольшее количество мусора из расчета на одного жителя. Первые места занимают Канада, Болгария и США.

Об этом сообщает издание «USA Today».

Используя базу всемирного банка, сотрудники агентства «Tempo» расчитали количество твердых и специальных отходов на душу населения. Результаты мониторинга относятся к 2017 году.

Больше всего мусора производится в Канаде, там на душу населения производят 36,1 тонн отходов за год, из них 20,6% перерабатываются. Далее идёт Болгария (26,7 тонн), США (25,9 тонн), Эстония (23,5 тонн), Финляндия (16,6 тонн), Армения (16,3 тонн), Швеция (16,2 тонн), Люксембург (11,8 тонн), Украина (10,6 тонн) и Сербия (8,9 тонн).

В Украине за 2017 год было произведено более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн составили опасные отходы. В то же время в этот период Украина переработала всего 3,2% мусора.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.