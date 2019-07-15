Ирина Билык будет петь бесплатно для николаевцев уже в этот вторник

Если вы еще не придумали, чем себя занять во вторник вечером, 16 июля, то 19:00 на площади перед концерт-холлом «Юность» специально для всех николаевцев будет петь всеми любимая и несравненная народная артистка Украины Ирина Билык.

Об этом сообщает пресс-служба Анатолия Дворника.

Также для николаевцев сыграет неподражаемый «Perfomance Big Band Владимира Алексеева» и споет лучшая кавер-группа «Radiostars».

Концерт пройдет совершенно бесплатно при поддержке кандидата в народные депутаты Украины по 128 округу Анатолия Дворника.