В Николаеве снесли незаконные ларьки в сквере возле памятника корабелам и флотоводцам

В Николаеве прекратили торговлю в незаконных киосках на углу проспекта Центрального и улицы Соборной, а сами ларьки демонтировали.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«От торговых точек освободили сквер «Трояндовий», что находится у памятника корабелам и флотоводцам Николаева. Убрать оттуда страшные будки – это первый шаг, чтобы создать современный сквер у любимого места встречи николаевцев – «Шара». Затем приведут в порядок сам памятник, облагородят территорию и обустроят места для отдыха. В центре города станет еще на одну современную локацию больше», – сказал директор департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев.

Напомним, как мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что сквер возле памятника Корабелов на Соборной улице хотят отремонтировать ко Дню города, однако глобальной реконструкции не будет.