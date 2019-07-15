На Николаевщине разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала

В Николаевской области полиция разыскивает 15-летнюю девочку, которая шла из дома и пропала.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУ НП в Николаевской области».

Новобугский отдел полиции разыскивает несовершеннолетнюю Анастасию Кузнецову, которая 14 июля в 16:30 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 150-155 см., среднего телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза зеленого цвета.

Была одета: шорты светло-голубого цвета, спортивная кофта с капюшоном синего цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102, (0515) 19-16-61, 0938586858», – сообщили в полиции.

Напомним, что в Николаеве снова разыскивают 16-летнюю Анну Ермоленко, которая уже пропадала полтора месяца назад.