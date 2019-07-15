В рамках «BottleCapChallenge» солдат ВСУ открыл бутылку с помощью зенитной установки

Солдат ВСУ поучаствовал в популярном этим летом флешмобе «BottleCapChallenge». Суть его заключается в открытии бутылки необычным способом, и ВСУ-шник подошел к этому весьма оригинально, открыв бутылку с помощью зенитной установки «ЗУ-23-2».

Соответствующее видео опубликовал Егор Акулинин на своей странице Facebook.

В то время, как большинство участников «челенджа» открывали бутылку ногой, либо другими частями тела, солдат ВСУ подошел к делу с другой стороны, и использовал для этого зенитную установку.

Добавим, что еародный депутат Украины, кандидат в нардепы 9-го созыва по 128-му одномандатному избирательному округу Артем Ильюк также записал видео нового челенджа, участники которого ударом ноги открывают бутылку.

Как известно, в Сети распространяют видео, на которых люди ногой с размаху откручивают крышки с бутылок. Челендж назвали с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge.