Вопрос модернизации дорожной инфраструктуры Николаева нуждается в поддержке на общегосударственном уровне, - Александр Гайду

Дороги — одна из основных проблем города Николаева. Вопрос модернизации и постройки новых дорог и путепроводов поднимается на каждой встрече с избирателями 128 округа, утверждает кандидат в народные депутаты от партии «Слуга Народа» Александр Гайду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Отсутствие освещения улиц и некачественное дорожное покрытие являются частыми факторами роста преступности, увеличения вероятности ДТП и травматизма жителей. Как представитель команды Президента Украины, иду в Верховную Раду, чтобы защитить интересы Николаеве и сделать наш округ безопасным и комфортным для жизни», - заявляет Гайду.

Нагрузку на основные транспортные пути города усиливает и грузовой транспорт. И это касается не только отсутствия остановок-парковок, но и большой нагрузки на сами дороги, из-за чего Николаев сталкивается со многими проблемами.

«Пять лет назад я, возглавляя одно из предприятий море-хозяйственного комплекса Корабельного района, поднимал этот вопрос как на уровне города Николаева, так и Николаевской области. Нами была разработана проектная документация по строительству объездной автомобильной дороги. Это значительно разгрузило бы городскую транспортную инфраструктуру и освободило бы ее от грузового транспорта. Однако решение проблемы не удалось сдвинуть с мертвой точки из-за нехватки поддержки на государственном уровне», - уточняет кандидат в народные депутаты.

Вопрос дорог является приоритетным в избирательной программе Гайду. Кандидаты от партии «Слуга народа» утверждают, что смогу увеличить протяженность отремонтированной украинской дорожной сети. Также в их планах создать законодательные условия для строительства долговечных бетонных дорог не только общего значения, но и межквартальных проездов.