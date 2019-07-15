Сенкевич предложил николаевцам проголосовать, какого цвета будут столбы освещения на новой Соборной площади

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 78 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(46)   

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил горожанам проголосовать, какого цвета будут столбы освещения, которые установят на реконструированной Соборной площади.

Для этого он устроил голосование на своей странице в Facebook.

По его словам, на площади установят 14 таких столбов.

«Плюсы и минусы.

Светлый:

+ Не так нагревается как темный;

+ Не так заметно загрязнение (дешевле в содержании);

- в солнечный день бликует и обращает на себя внимание;

- выглядят тривиально.

Темный:

+ Выглядят красиво и современно;

+ Не должны блестеть и не будут обращать на себя внимание;

- очень быстро нагреваются;

- пыль с водой будут оставлять заметные следы (дороже в содержании)», - написал Сенкевич.

Напомним, ранее в Николаеве подрядчик заявил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество