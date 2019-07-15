Сенкевич предложил николаевцам проголосовать, какого цвета будут столбы освещения на новой Соборной площади

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил горожанам проголосовать, какого цвета будут столбы освещения, которые установят на реконструированной Соборной площади.
Для этого он устроил голосование на своей странице в Facebook.
По его словам, на площади установят 14 таких столбов.
«Плюсы и минусы.
Светлый:
+ Не так нагревается как темный;
+ Не так заметно загрязнение (дешевле в содержании);
- в солнечный день бликует и обращает на себя внимание;
- выглядят тривиально.
Темный:
+ Выглядят красиво и современно;
+ Не должны блестеть и не будут обращать на себя внимание;
- очень быстро нагреваются;
- пыль с водой будут оставлять заметные следы (дороже в содержании)», - написал Сенкевич.
Напомним, ранее в Николаеве подрядчик заявил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить.