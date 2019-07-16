Глава Николаевского облсовета снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба – ей пообещали, что до конца года работы завершат

В понедельник, 15 июля, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко и ее Оксана Корсак при участии начальника управления капитального строительства николаевской ОГА Ильи Лукина снова проверили, как проходят ремонтно-реставрационные работы Николаевского областного шахматно-шашечного клуба в соответствии с запланированным графиком.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Виктория Москаленко разговаривала с прорабом процесса, который отчитался о выполненных работах в настоящее время и планируемых. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко уточнила, будут ли завершены ремонтно-реставрационные работы в указанный в договоре срок – декабрь 2019, на что получила положительный ответ.

В благоприятное для строительства время, до ухудшения погодных условий осенью, планируется закончить реставрационные работы фасада, кровли и укрепление фундамента, а затем перейти к выполнению внутренних работ.

Кроме того, для усиления контроля над строительством Виктория Москаленко попросила предоставить ей еженедельный график выполнения работ. Также уточняется, что на сегодня есть достаточное финансирование для выполнения реставрационно-ремонтных работ.

Напомним, что