В Китае создали приложение для поиска пропавших собак – их распознают по отпечатку носа

Стартап Megvii, занимающийся разработкой систем распознавания лиц для китайского правительства, создал сервис для поиска потерявшихся собак. Для работы системы достаточно снять нос питомца.

Об этом сообщает TJournal, ссылаясь на сайт Abacus News.

Чтобы найти собаку сначала нужно зарегистрировать отпечаток её носа собаки в базе: сфотографировать морду животного с разных ракурсов. После этого, в случае потери питомца, нашедшему будет достаточно отсканировать его нос, чтобы найти владельца.

Разработчики отметили, что отпечатки носов собак оказались примерно настолько же уникальными, как и отпечатки пальцев у людей. В Megvii утверждают, что сервис работает с 95% точностью и уже помог 15 тысячам хозяев вернуть питомцев.

Приложение в Китае могут использовать не только для поиска потерявшихся животных. По словам представителей стартапа, учитывая отношения с правительством, сервис могут внедрить для отслеживания «нецивилизованного собаководства». Жителей могут обязать вносить собак в приложение и тогда власти смогут фиксировать граждан, не убирающих за животными или выгуливающими их без поводков в общественных местах. За подобные нарушения в Китае накладывают штрафы.

Отмечается, что это не первый сервис, позволяющий искать животных с помощью технологий распознавания лиц. В конце 2018 года в США запустили Finding Rover — сервис для поиска пропавших котов и собак.

Ранее сообщалось, что в Китае введут систему, которая распознает человека по походке.