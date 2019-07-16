Николаевцы устроили застолье для рабочих, отремонтировавших проезды в их дворе – асфальт на удачу полили шампанским

В Николаеве жители одного из дворов устроили застолье для рабочих, которые отремонтировали проезды возле их домов.

Об этом в Facebook написала Алевтина Асташкина.

В комментариях к посту она сообщила, что с работами справились за десять дней, два из которых занял простой из-за дождя.

«Качество работ, профессионализм ребят... наша благодарность не имеет границ, асфальт обмыли шампанским, пусть служит долго нам на радость», - сообщила женщина.

Судя по фото, асфальт обмыли шампанским в буквальном смысле.

Напомним, что в 2017 году в Николаеве жильцы другого двора возмутились, что у них рабочие начали укладывать асфальт в лужи.