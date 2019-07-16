Игорь Копытин готов предоставить программу развития Николаевского аэропорта – билет в Киев может стоить до 10€

В одном из своих интервью кандидат в народные депутаты от политической партии «Слуга Народа» по округу № 129 Игорь Копытин рассказал, как сделать аэропорт в Николаеве прибыльным и почему этим нужно заниматься на государственном уровне, а не за счет местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, Игорь Копытин – из династии авиаторов. Его отец был летчиком и погиб при исполнении служебного задания в Афганистане, сам Игорь поступил в национальный университет воздушных сил на кафедру летной эксплуатации и боевого применения самолетов. С 2009 года он вместе с братом Владимиром руководил компанией по продаже и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, международной школой подготовки частных и коммерческих пилотов.

Брат Владимир, тоже авиатор, занимается в Словении созданием летных школ.

– Мы иногда садимся и обсуждаем развитие Николаевского аэропорта, как бы мы это сделали, и как сюда привлечь авиакомпании, запустить этот многострадальный аэропорт, – говорит Игорь Копытин.

Зе! Кандидат отметил, что деньги уже были потрачены, поэтому рассуждать о правильности или неправильности запуска аэропорта уже неуместно. Но неэффективное управление, менеджмент, привел к сложившейся ситуации.

– В любом случае, аэропорт должен быть у нас в Николаеве. Выгодное расположение города, население. Это престиж. Если говорим об инвестициях за счет туризма – то аэропорт позволяет сделать прямые рейсы, которые будут популярными. Им однозначно надо заниматься, но заниматься аэропортом должны люди, которые в этом хорошо разбираются, – отмечает «Слуга Народа».

По его мнению, необходимо приглашать специалистов, инвесторов, которые придут, вложат в аэропорт свои деньги, и будут заниматься его развитием при условии, что им никто не будет мешать.

– Если заниматься этим за счет своих финансов, то это не должно делаться только за счет города и местных бюджетов области. Не нужно бегать по селам и скидываться на аэропорт. Этих денег все равно ни на что не хватит, плюс мы видим, кто и на что распределяет эти деньги – как видно, не совсем эффективно.

Если поднять этот вопрос на национальном уровне, то из бюджета страны можно было бы изыскать средства, но только под программу, которая предусматривает окупаемость аэропорта. И по словам Игоря Копытина, это легко просчитать.

По словам брата-авиатора, Владимира Копытина, сейчас в Украину заходит много лоукостеров, и у этих компаний стоит задача не заходить в центральные аэропорты, а заходить именно в региональные. Почему? Для более экономного базирования.

– Необходимо завести хотя бы одну лоукост-компанию в Николаев. У них международные рейсы будут из Киева, но рейсы из Николаева до Киева будут стоить 5-10 евро. Эти авиакомпании заведут сюда сервис – это рабочие места, это инфраструктура. В чем ценность нашего аэропорта – очень правильная география. В чем проблема Херсонского аэропорта – это полоса, она «гуляет». По достоверной информации, турецкие авиалинии очень серьезно рассматривали возможность зайти в Николаевский аэропорт. Что нужно, чтобы аэропорт работал? Рейс на Турцию, рейс в Европу и рейс в Киев. Безграмотно было пускать рейс просто на Киев. Нужен стыковочный рейс – на Киев с дальнейшим продолжением куда-то. Тогда он будет дешевым. Те люди, которые часто летают, знают, что летать до Киева и потом куда-то, дешевле, чем сразу из Киева куда-то, – рассказывает Владимир.

По его словам, сложно давать оценку нынешнему руководству. Но для грамотного и профессионального развития необходимо привлекать авиационный менеджмент, потому что система развития аэропортов – стандартная, ее не надо придумывать.

– Ее надо взять и привести людей, которые это уже делали. Мы видели, как рос Харьковский аэропорт. Наша николаевская авиационная школа была перенесена в Харьков, потому что николаевская авиаинфраструктура закрылась. И наша компания росла вместе с Харьковским аэропортом. Туда пришли молодые, правильные обученные ребята, которые имеют опыт работы в серьезных аэропортах.

По словам авиаторов Копытиных, если избиратели окажут доверие, и Игорь Копытин будет представлять их интересы в парламенте, то одна из программ будет именно программа развития аэропорта на государственном уровне.

– Мы понимаем, кто из авиакомпаний заинтересован уже зайти в Николаев с рейсами в Европу. В Европе датируют авиакомпании для «накатывания» рейсов, почему сюда их не заводят – мне тяжело ответить. Мы готовы задекларировать программу развития аэропорта в Николаеве. Начиная от привлечения сюда летных школ.

Владимир Копытин рассказал, что спрос на новых обученных пилотов очень высокий. Только по заказам Boeing и Airbus нехватка пилотов – до 2035 года. И удовлетворить этот запрос и остановить рост дефицита пилотов существующие школы не в состоянии. В Николаеве много летных дней, хорошая погода. Чтобы пилоты не забыли, как выглядит самолет, надо заводить летную школу, чтобы пилоты могли учиться в настоящем аэропорту. Тем более, когда у него пока нет интенсивной загрузки.