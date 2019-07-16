Высший Совет правосудия уволил судью из Очакова

Высший совет правосудия 16 июля рассмотрел материалы об увольнении пяти судей в связи с подачей заявлений об отставке и по собственному желанию, по результатом чего была уволена и судья из Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

По решению Высшего совета правосудия уволена судья Очаковского горрайонного суда Николаевской области Людмила Чаус.

Согласно электронной декларации судьи за 2018 год, у Людмилы Чаус есть дом в Очакове, площадью 75,5 квадратных метров, земельный участок площадью 627 квадратных метров. Ее муж имеет право постоянного пользования (полученное в 1996 году) на участки в Куцурубе Очаковского района – площадь земли составляет 140 тысяч 400 квадратных метров и 236 тысяч квадратных метров соответственно. Также у ее мужа в 2009 году появился участок в селе Покровское (Кинбурнская коса) – площадь его составляет 1000 квадратных метров, а в 2017 году – приобрел земельный участок в том же Куцурубе, площадью 39 тысяч 999 квадратных метров.

Людмила Чаус также указала, что ее муж Василий является владельцем фермерского хозяйства «Весна – агро».

Что касается ее доходов, то за 2018 год по месту работы она получила 368 тысяч заработной платы. Ее супруг за этот год получил 180 тысяч гривен зарплаты по месту работы, почти 4,5 тысячи от хозяйства, и 40 тысяч гривен указал в графе «другие доходы».

Напомним, что коллегия судей Очаковского горрайонного суд Николаевской области, в состав которой входила и Людмила Чаус, утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в государственной измене экс-начальника 84-арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрия Ломако. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.