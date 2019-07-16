Президент Украины наградил орденами николаевских спортсменок, завоевавших медали на Европейских играх

Николаевские спортсменки Людмила Куклиновская и Светлана Малькова награждены орденами княгини Ольги третьей степени.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» для чествования героев Европейских игр.

Напомним, что Куклиновская завоевала золото Европейских игр в гребле на байдарках, а Малькова стала серебряной призеркой в прыжках на батуте.

Кроме того, орденом «За заслуги» третьей степени наградили уроженца Николаевщины Дениса Попова, который в составе молодежной сборной Украины по футболу стал чемпионом мира.