Глава Николаевского облсовета на встрече с замглавы ФГИ обсудила вопрос передачи нескольких спортивных объектов на баланс области

Во вторник, 16 июля, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в стенах Николаевской областной государственной администрации при участии исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня встретилась с заместителем главы Фонда государственного имущества Юрия Никитина.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Виктория Москаленко подняла важные вопросы и повторила, что Николаевский областной совет настроен получить Николаевский дворец спорта («Трудовые резервы») в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области, ведь значительную часть помещений спортивной школы занимает Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа №1, а это шесть приоритетных для Николаевской области отделений спорта, более 600 спортсменов.

На данный момент объект нуждается в неотложной модернизации и проведении капитального ремонта, но средства местного бюджета привлечь невозможно, поскольку комплекс находится в государственной собственности.

Глава областного совета Виктория Москаленко заявила, что облсовет хочет взять в коммунальную собственность спортивную базу «Спартак» и детский оздоровительный лагерь «Коммунаровец».

В процессе обсуждения вопроса был четко очерчен механизм передачи объектов из государственной собственности в коммунальную.

Напомним, что в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные. В частности, 6 июня, на земельной сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы» Константин Васильев и попросил сберечь комплекс и забрать его на баланс города Николаева. Что в итоге и согласовали депутаты горсовет. Позже первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что Минобразования не будет отдавать Николаеву «Трудовые резервы», которые ранее передали «могилянке».