«За кулисами» со Спартаком Гукасяном: В моей предвыборной агитации нет слова «Зе», есть «За!», и не думаю, что на это слово есть запрет

В постоянном движении жизни, слишком многое остается за кадром. Чем руководствуются люди, когда они принимают те или иные решения? Как они относятся к тому, что происходит в стране, в которой они живут? Каких принципов придерживаются?

Попробует получить ответы на часть вопросов программа «За кулисами». Первая часть выпуска программы – поиск аргументов, которыми руководствуется человек делая выбор, а вторая – блиц-опрос.

«За кулисами» может оказаться любой желающий, кто не побоится в течении часа разобраться, что на самом деле для него важно. Мы же выберем самое интересное и поделимся с вами. Текстовую, расширенную версию беседы, можно будет найти на сайте «Преступности.НЕТ».

Выборы... Зачем люди идут в народные депутаты? Кого считают своим наибольшим конкурентом по округу? Чей Крым? Что происходит на Донбассе? Чего больше всего боится кандидат в нардепы? Сколько спиртного нужно гостю программы, чтобы он опьянел? На эти и еще десятки других вопросов уже ответили первые гости, побывавшие «За кулисами».

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Еще одним гостем программы «За кулисами» стал кандидат в народные депутаты от 128 округа Спартак Гукасян. В ходе беседы, он рассказал, обижен ли на партию «Слуга народа» за то, что его не взяли в «мажоритарщики», что он обещает избирателям, какие три законопроекта предложит Парламенту в случае победы. Также Гукасян поделился, есть ли у него амбиции стать мэром Николаева, ответил на вопрос о том, что нужно делать для разгрузки дорог от грузовиков и как сделать Николаев комфортным городом.

— Я сказала, что Вы предприниматель. Но, на сайте избиркома указано, что Вы – менеджер компании «Оболонь»...

— Эта информация изначально просочилась через сайт «Преступности.НЕТ» от «Опоры», которая заявила, что данный кандидат якобы является предпринимателем. Уже более 12 лет я являюсь сотрудником компании «Оболонь», территориальным менеджером-управителем, руководителем отдельной структуры. В подчинении большое количество людей. Регулирую работу отдела продаж трех регионов: Херсон, Николаев, Одесса. На сайте ЦИК есть моя трудовая история и ксерокопия моей трудовой книжки. Моя предпринимательская деятельность была остановлена в январе-месяце, и данная информация есть в ЦПАУ.

Спартак Гукасян — Сколько человек у Вас в подчинении?

— На сегодняшний день около шестидесяти.

— Вы приняли решение идти в народные депутаты. Это оплачиваемая должность. Вам придется уйти с Вашего места работы. Вы обсуждали это со своими подчиненными?

— Да, я это прекрасно понимаю. Обсуждал. Скажу честно, есть категория, которая будет это грустно воспринимать. Но, в основном, они знают мои благие цели и намерения, поэтому поддерживают мой шаг и даже помогают мне в достижении результата.

— А для чего Вы идете в Верховную Раду?

— Скажу откровенно, после Президентских выборов у многих в стране, как и у меня, сложился четкий формат того, что мы что-то поменяем, и что-то у нас будет по-другому будет идти. Я в это верю до сих пор и искренне доверяю Владимиру Александровичу Зеленскому как Президенту. Но, большим казусом для меня стали 8-10 числа июня, когда происходили съезды партий, и в том числе «Слуги народа», где нам обещали открытые списки, открытый сбор кандидатов, формирование всех прозрачных вопросов по подбору кандидатов в народные депутаты. Мы получили список людей, получили мажоритарщиков от партии «Слуга народа», но по какому формату их отбирали, мы так и не поняли.

— Там было анкетирование. Вы отправляли свою анкету?

— Да, отправлял. Можно проверить в источнике. Но, то, что мы увидели, в частности я, натолкнуло меня на то, что необходимо формировать свое гражданское решение. Я подал документы, чтобы меня зарегистрировали как кандидата в народные депутаты по 128 округу (Корабельный и Ингульский районы). Для меня это два родных района. В Ингульском районе я вырос, и там до сих пор живут мои родители. А в Корабельном районе я живу более 15 лет со своей семьей. Поэтому, я хочу представлять интересы этих районов в Верховной Раде.

— Что Вы обещаете на встречах своим избирателям?

— Я не хочу, чтоб мы говорили об обещаниях будущих депутатов. Есть четко написанные законы, есть формат работы народного депутата, есть те или иные функционалы, которые он должен исполнять. Думаю, я не один ощущаю, что этого не происходит. Если каждый из народных депутатов будет уже выполнять законы, которые есть в стране, мы увидим динамику продвижения более результативной работы Верховной Рады. Касательно обещаний, у нас сегодня самая сложная ситуация из областных центров в Украине. За последние пять лет наш город и наша область, к сожалению, скатилась на последние места по многим рейтингам: по инфраструктуре, по дорогам, по обеспечению больниц, детских садов и так далее. И за это время нас постоянно кто-то кормит обещаниями: «Мы это сделаем», «Мы это построим», «Мы это уже принесли». Но, по факту, что уже сделано, что построено, что приведено, я не думаю, что кто-то из нас видит вообще. Поэтому, основной моей задачей в Верховной Раде, будет исполнение законов и лоббирование интересов, которые бы помогли нашему региону развиваться. В частности, в городе Николаеве есть очень много предприятий, заводов, которые на сегодняшний день либо стоят, либо работают не на полную мощность, по той причине, что кто-то просто решает свои личные вопросы, а не те дела, которые необходимо делать согласно закону.

— Вы сказали об исполнении законов. Но, народный депутат Украины – это в первую очередь законодатель. Какие три закона Вы планируете предложить Парламенту, в случае победы на выборах?

— Для того, чтобы Верховная Рада начала работать эффективно, нужно принять три закона: полное снятие неприкосновенности с народного депутата, чтобы он не был прикрыт своим документом в тех или иных местах, делах, которые ему нужны; меморандум коалиции со стратегией и тактикой написания законов, работающих на эффективность политической и социально-экономической жизни страны, где каждый из подписантов будет нести ответственность за свою подпись; отмена понятия внесения залога за коррупционное преступление, ведь мы уже видели арестованных людей за украденные десятки миллионов, которые уходят от ответственности сотнями тысяч. Это три основные законы, которые позволят депутатам работать на благо страны. А уже потом нужно принимать другие законы, которые будут направлены на развитие экономики и социальных проектов в Николаеве.

— Кого Вы считаете главным конкурентом на округе?

— Так исторически сложилось, что перед каждыми выборами есть два основных бойца на округе. Один представляет партию власти. Поэтому, Александр Гайду («Слуга народа») уже имеет свой плюс, потому что многие доверяют Президенту и его партии. Второй – действующий депутат по округу. Это Артем Ильюк. Там, конечно, вписался в бой еще Анатолий Дворник, который представляет одно из серьезнейших предприятий города и района, которому мы доверяем. Но, больших дел от этого предприятия я не видел.

— В 2012 году Вы помогали Артему Ильюку одержать на выборах. Как Вам идти ему конкурентом?

— Я не ему помогал идти на выборы. Я, как активный житель Корабельного района, обращался к нему как к кандидату и уже народному депутату насчет проектов, реализации которой он способствовал. В частности, это был проект по открытию кабинета боевой славы в 48-ой школе, помощь в организации турнира по гандболу в ФОКе. Работать вместе и обращаться к кандидату – это две разные вещи.

— Вся эта помощь была оказана, когда он уже был нардепом или во время избирательной кампании?

— Обращались мы и во время его баллотирования, и после.

— Проекты, реализованные до попадания в Верховный Совет, – это, по Вашему мнению, не подкуп избирателей?

— В тех проектах, где мы совместно принимали участие, никто ни за кого не агитировал и не просил «ставить галочку». Эта была помощь со стороны человека, у которого есть на то больше возможностей, чем у обычных граждан.

— «ОПОРА», которую Вы недавно упоминали, делала публикацию о том, что Ваши борды и другая предвыборная агитация слишком сильно повторяют агитацию «Слуги народа». Как Вы можете это прокомментировать?

— Я общался по этому поводу с представителями «ОПОРы» в Николаеве. Они опубликовали лишь те данные, на которые ссылались в «Слуге народа». Сама «ОПОРА» не оглашала те или иные нарушения. Я неоднократно предлагал представителям «Слуги народа» провести прямый диалог, в котором они бы могли обозначить те или иные проблемы, которые они видят в моих бордах. Я им объяснил, что зеленый цвет никому никогда не принадлежал. Это теплый, светлый цвет, к которому тянутся люди. Я более 12 лет являюсь представителем компании «Оболонь», чей корпоративный цвет – желто-зелено-белый. Ни одна символика, которую считает «Слуга народа» своим брендом, в моих бордах не использована. У меня нет слова «Зе». У меня есть «За!». Я не думаю, что на это слово есть запрет. Если бы они хотели что-то предъявить, решить юридически или в диалоге, они бы это сделали. А так, они просто засветили свое недоумение от того, что у меня плакат такого же цвета. Пройдитесь по городу и посмотрите на плакаты других кандидатов. Я думаю, там «зелени» не меньше, чем у меня.

— В 2015 году Вы баллотировались в депутаты Николаевского городского совета от партии «Громадянська позиція». Почему сейчас идете самовыдвиженцем?

— В 2015 году формат выборов в городские советы предполагал, что изначально нельзя быть самовыдвиженцем, нужно было быть только привязанным к партии. На тот момент самой нейтральной партией, к которой у меня не было претензий, была команда Анатолия Гриценко. Это были достаточно сложные годы для Украины. Мы уже получили проблему не только Крыма, но и Донецка. А поэтому, две силы, которые между собой противостояли, – это Партия Регионов и Блок Петра Порошенко. Ни один, ни второй блок, у меня симпатии не вызывали.

— На Президентских выборах Вы поддерживали кандидата от «Громадянськой позиції»?

— Нет. Давайте будем честными перед нашими зрителями. Если вы хотите спросить меня про мою работу в окружной избирательной комиссии 128 (Ингульский и Корабельный районы), я попал туда через «подання» Социал-демократической партии Сергея Николаевича Каплина. Я даже не противоречу тому, что я с этим кандидатом сотрудничал по социальным вопросам в Николаеве. Спасибо ему. Мы с ним как заместителем комитета социальной политики в Верховной Раде, решили много вопросов для социально-незащищенных граждан. Касательно второго тура, я зашел в ЦВК от штаба Зеленского.

— У Вас есть внутренняя обида из-за того, что Вас не взяли мажоритарщиком от «Слуги народа»?

— Обиды абсолютно никакой нет. Я не думаю, что кто-то должен вообще обижаться на такое. Мне немного обидно за то, что мы не увидели, согласно каких критериев и системы, люди туда попали. И если по партийным спискам все более или менее понятно, то касательно мажоритарщиков, я до сих остался в недоумении. Александр Гайду, Александр Пасечный, Игорь Копытин, – где эти люди были в Президентской кампании? Чем они занимались в поддержку Владимира Зеленского?

— Что нужно поменять в Николаеве, чтоб он стал комфортным?

— Наверное, я скажу достаточно радикально. Но, чтобы Николаев стал комфортным, в первую очередь нужно поменять власть. На сегодняшний день не решается большое количество проблем и не развивается наш город в том направлении, в котором мог, потому что мы не понимаем, как и на кого работает городской совет. Весь город либо перерыт, либо не зарыт, светофоры не работают, ДК не ремонтируются, по больницам вопросы не решаются. Зато, у нас быстро решаются вопросы о том, куда поставить будку, как открыть шаурменную или летнюю площадку для кафе. Я думаю, если в городской власти будут сидеть люди, которые являются патриотами своего города, Николаев сможет стать одним из лидеров в Украине. У него есть для этого все показатели.

— У Вас есть амбиции стать мэром Николаева?

— Нет. Мэр – это такой хороший, твердый хозяйственник. И пока мне нужно поучиться.

— Вы думаете, что, будучи нардепом, Вам это удастся?

— Думаю, что да. Я вообще не ставлю себе задачу учиться чему-то ради чего-то. Я постоянно саморазвиваюсь: езжу на большое количество тренингов, семинаров, общаюсь с грамотными специалистами.

— В Вашей предвыборной программе написано, что Вы считаете необходимым ужесточить процесс контроля за использованием местных бюджетов. Каким образом?

— Я считаю нецелесообразным выделение той огромной суммы денег на реконструкцию Соборной площади, когда в Николаеве есть более сложные участки как дорог, так и зданий, и других объектов, нуждающихся в направлении средств. Это к примеру.

— Каким образом можно решить проблему загруженности дорог грузовиками в Ингульском и Корабельном районах?

— В первую очередь, необходимо, чтоб представители городской власти вызвали к себе руководителей предприятий, к которым ездят эти грузовики. Это не только «Ника-Тера» и другие порты. Нужно сесть за стол переговоров и ставить вопрос в ультимативном порядке. Не только город должен об этом задуматься.

БЛИЦ

— Назовите основное качество, которым должен обладать политик.

— Честность.

— За кого Вы голосовали на Президентских выборах?

— За Зеленского.

— Что для Вас патриотизм?

— Это справедливая вера в землю, на которой ты живешь, где растут твои дети, где живет твоя семья, а не просто вывешивание флага или выкрики.

— С какими политическими силами будете дружить в случае прохода в Парламент?

— Я не вижу понятия «дружить». Есть понятие работать, сотрудничать и создавать совместную благоприятную работу.

— У Вас есть оружие?

— Нет, не владею оружием.

— Вы считаете необходимым легализовать свободное ношение оружия?

— Легализация оружия возможна лишь тогда, когда будет четко прописана процедура, как это все должно быть. Как только мы возьмем слабую и неусовершенствованную систему, мы столкнемся с большими проблемами.

— Вы служили в армии?

— Нет. Но проходил военное обучение.

— Крым – это?

— Крым – это Украина. Я это всегда говорил и буду говорить. В скором времени мы ощутим, что он украинский.

— Как оцениваете первые шаги Владимира Зеленского?

— Пока сложно говорить что-то очень хорошее или очень плохое. Для человека это все новое, он не был в этой системе. Поэтому, показатель этой работы нужно оценивать, когда будет сформирована Верховная Рада и Кабинет Министров. Пока, есть эффективные действия, а есть – не совсем.

— Какая реформа за последние пять лет, по Вашему мнению, наилучшая?

— Реформа образования, как бы мы ей не противились. По крайней мере, она не наихудшая.

— А какая наихудшая?

— Наверное, медицинская реформа. Ее мы не можем понять.

— Вы подписывали декларацию с семейным врачом?

— Да, подписывал.

— И как Вам врач?

— К счастью, пока не вызываем.

— Вы за приватизацию крупных государственных компаний?

— Я за то, чтобы государство выступало правильным регулятором во всех вопросах, что уже произошли в приватизации и во всех будущих, что будут происходить. То есть, государство должно выполнять функцию регулирования. Я не являюсь противником приватизации. Но, я – противник того, что государство с крупными монополистами не проводит регулирования политики.

— Вы знаете, как Вас между собой называют Ваши подчиненные?

— Возможно, догадываюсь.

— Как?

— Кто-то – Спарта. Кто-то – Спарик.

— Проживая в Украине, Вы сталкивались с проблемой межнациональной розни?

— Нет, никогда в жизни. В марте 93-го года я, будучи семилетним мальчиком, приехал со своей семьей в Украину. И с тех пор, никак проблем по Вашему вопросу у меня не возникало. Я скажу больше: в университетские годы я возглавлял песенный конкурс украинской песни «Морской конек» и даже пел ко Дню города Николаеву песню про Николаев на украинском языке.

— Сколько необходимо спиртного, чтобы Вы опьянели?

— Не очень сильно люблю спиртное. Если употребляю, то в основном коньяк или виски. И очень мало. Пиво пью, но для меня пиво является очень открытым вкусовым продуктом, вкусом и ароматом которого я люблю насладиться с одного бокала. Поэтому, злоупотреблять – не злоупотребляю.

— Каким поступком Вы гордитесь больше всего?

— 10 лет назад я был человеком, который не мог ни ходить, ни разговаривать. У меня была тяжелая травма после ДТП. Я лежал в коме больше 19 дней. Очнувшись, я заново научился все делать, как маленький ребенок. Считаю это своим личным подвигом.

— Нужны ли миротворцы на Донбассе?

— Я думаю, что для того, чтобы начать правильный диалог для решения вопроса Донбасса, нам необходимы переговоры не в формате Нормандской четверки или других более высоких процессов. Нам нужно, чтоб дипломатия России и дипломатия Украины начали содействовать тому, что Президент одного государства и Президент другого государства сядут и будут разговаривать о проблемах, которые беспокоят их двоих. Потому что, по моему мнению, те форматы, которые нам представляют, – Нормандский формат, Минский процесс, – к сожалению, не приносят больших результатов. Но, спасибо этим процессам, что они помогают освобождать наших ребят из плена, что ведутся переговоры по освобождению тех, кто там остался.

— На какой машине Вы ездите?

— Сейчас езжу на автомобиле Renault Kangoo зеленого цвета.

— Как решить проблему плохих дорог?

— Необходимо хотя бы какого-то подрядчика, который выполняет ремонт дорог, заставить нести ответственность за ту дорогу, которую он постелил. Если говорить о Николаеве, то кто-то из наших депутатов даже писал закон о том, чтобы портовые сборы с нашего региона, которые уходят в общегосударственный бюджет Украины, имели процент субвенции, что позволит в городе и области строить дороги. Я думаю, что это тоже возможно.

— Нужно ли сделать русский язык вторым государственным?

— Единственным государственным языком в Украине должен быть украинский. Но, общаться на русском, английском, армянском, венгерском или румынском запрещать никто в свободной суверенной стране не должен.

— Могут ли украинские исполнители проводить концерты в Российской Федерации и Крыму?

— Это очень политический вопрос. Нужно тонко разбираться во всех нюансах, о которых с одной стороны гласит СБУ, а с другой стороны гласят политики. У меня нет однозначного отношения к этому. Хотя, на любую монету можно посмотреть с другой стороны. Артисты, на самом деле, – те же бизнесмены. Это их хлеб. И они не могут быть сегодня закрыты на одном рынке сбыта своего продукта.

— За что Вы можете ударить человека?

— Наверное, за грубость в отношении моего ребенка, матери, жены.

— Кем бы Вы хотели, чтоб стал Ваш ребенок?

— В старшем ребенке я вижу компьютерного дизайнера. Она к этому стремится, любить рисовать, создавать разные геометрические формы. Я, наверное, отношусь к тем родителям, которые считают, что им необходимо вместе с ребенком выбирать направление его деятельности, а не настраивать их так, как хочется тебе. Куда будут тянутся возможности моих детей и старания, я их в этом буду поддерживать.

— Результатом медреформы должна стать страховая медицина?

— Сегодня мы столкнулись с той проблемой, что у нас есть маленькая часть населения, которая позволяет себе лечить себя дорогими препаратами, а есть большая часть людей, которая нуждается в бесплатной медицине, потому что у них нет возможностей. У меня отец – инвалид II группы, а мама работает в регистратуре одной из поликлиник. Они не смогут обеспечить себе страховую медицину. Я считаю, что государство должно быть регулятором в этом вопросе. Есть огромные мировые медицинские компании, которые готовы по страховым полисам продавать свои услуги, и у нас есть часть населения, которая готова покупать за эти деньги эти услуги. Но, государство должно урегулировать этот вопрос так, чтоб компании, которые заключают договора на предоставление платных услуг, сформировали отчисление в государственный бюджет от каждой страховки. А вот в бюджете по этому отчислению будет формироваться новая статья бюджета, которая будет тратиться на нормальное существование больниц для тех слоев населения, которые не могут покупать платную медицину.

— Назовите три основные проблемы на округе, которые Вы считаете необходимым решить.

— В Ингульском и Корабельном районе есть самое большое количество крупнейших предприятий в городе. «Зоря-Машпроект», «Глиноземный завод», «Океан», «Янтарь». Но, я общаюсь с многими молодыми людьми, которые уезжают с этих районов работать за границу. Работы нет. Верховной Раде надо задуматься, что она может сделать для того, чтобы создавать рабочие места в Украине. А Украина начинается с регионов. В частности, с таких, как Николаев. Недавно от господина Разумкова было заявление: «Мы не будем указывать «Заре», что делать». Это неправильно. Это является стратегическим предприятием, входящим в структуру Министерства обороны. Заказы на это предприятие должно формировать государство, и государство должно стимулировать работу предприятия. А когда это предприятие заработает на полную, мы знаем, там может работать до 35 тысяч человек. Это уже дополнительные места для наших же молодых специалистов, которые могут работать здесь, а не выезжать за страну. По «Океану» можно сказать тоже самое. Почему бы сегодня не только в Одесских судоремонтных заводах ремонтировать корабли Военно-морского флота Украины, а делать это на том же «Океане»?

— А где искать эти новые рабочие места?

— Для того, чтобы были рабочие места, нужно на заводах и предприятиях их создавать. А для того, чтобы их создавать, необходимо им предоставлять заказы. Это все есть в руках государства и народных депутатов, которые могут приводить инвесторов в нашу страну. Ездить не отсюда и тратить деньги за границей, а привозить сюда инвесторов, чтоб они тратили здесь свои деньги.

— Народные депутаты уходящего созыва поддержали идею ухода от депутатов по мажоритарным округам. Вы считаете это правильным решением?

— У нас давно в быту живет проблема, что мы должны отменить мажоритарный округ, потому что депутаты тут кормят людей гречкой и сахаром. Нужно менять предвыборный процесс, ставить рамки, чтоб все мажоритарщики были в одном и том же формате работы. Вот тогда никто кормить гречкой и сахаром кормить не будет. На сегодняшний день человек, который является мажоритарщиком от своего округа. должен и будет нести ответ перед своими избирателями ответ за свои действия как себя, так и политической силы, которую они представляют. А что касается людей, которые идут по округу от партии, мне бы хотелось понять, как я, как житель района, буду искать этих людей? Мне писать в секретариат партии, в город Киев, или приходить в приемную партии в регионе и ждать, пока нардеп соизволит приехать? Здесь очень много разноформатных вопросов. Исходить из крайностей – либо «Да, убрать», либо «Нет, оставить», – нельзя. Необходимо создать процедуру, и тогда мы будем получать эффект. А лозунги «Давайте закроем» или «Давайте откроем» – это политика.

— Спасибо за ответы.

— Не за что.

Над материалом, специально для «Преступности.НЕТ», работали: Андрей Сенченко, Артем Дыбленко, Анастасия Михайлова и Александра Ющишена.