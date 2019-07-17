«Все говорят, Николаев - бандитский город. Почему?» – Зеленский и.о. губернатора Боню

Президент Украины Владимир Зеленский во время словесной перепалки с исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеславом Бонем спросил чиновников, почему Николаев называют бандитским городом.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский, будучи 17 июля с визитом в Николаеве, прилетел в Николаевский международный аэропорт, оттуда поехал на трассу Н-14. После чего планируется визит на «Николаевский судостроительный завод».

Один из присутствующих на встрече представителей фирмы «Эконтранс» сказал, что еще в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля еще не получил ответ. Он утверждает, что вся необходимая документация имеется, однако Бонь не подписывает один документ. После этого Зеленский обратился к Боню с просьбой пояснить свои действия, в результате чего произошла небольшая перепалка, в ходе которой Президент спросил у него, почему люди нелестно отзываются о Николаеве.

– Все говорят, что Николаев – бандитский город. Почему? Вы живете в этом городе. Это нормально? – спросил Зеленский.

На это уже директор Николаевского аэропорта Федор Барна сказал Зеленскому, что в Николаеве «очень много хороших людей».

– Ребята, люди нормальные. Чиновники ведут себя как бандиты. Что тут непонятного? – ответил ему Президент.

Уже после этого Зеленский, услышав о раннем заявлении Боня о нежелании работать с новым Президентом, предложил и.о. главы ОГА уволиться.