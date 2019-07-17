Кортеж Президента проверил состояние николаевских дорог и проехал по ямам

Кортеж Президента Владимира Зеленского 17 июля проехался по ямам разбитых дорог в Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В частности, кортеж удалось зафиксировать на участке пересечения киевской трассы, автодорога Р-06, и трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». На видео зафиксировано, что этот участок очень проблематичный из-за разрушенного асфальта – машины часто «черкаются» о дорогу бамперами или днищем. Водители проезжают часть дороги медленно, часто объезжая ямы по обочине.

– А вот и президентский кортеж. Таки везут его через этот перекресток. Значит, Владимир Александрович сам все увидит. […] Приятно, что не повезли в объезд, как это обычно бывает, чтобы не показывать плохие места.

Стоит отметить, что сначала проехали несколько автомобилей, в составе которых был и «Mercedes-Benz» с Президентом, а часть кортежа, вероятно, отстала и проехала участок немного позже.

Добавим, что из-за движения кортежа дорога для другого постороннего транспорта не перекрывалась, а вдоль пути следования не было патрулирующих полицейских.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевщину 17 июля. Сначала он осмотрел аэропорт, потом обсудил состояние дорог, а далее направился на совещание в Николаевском судостроительном заводе.