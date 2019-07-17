«Не хотят по правилам работать»: Президент предложил попрощаться с фирмами, которые постоянно получают подряды на ремонт дорог Николаевщины

Владимир Зеленский Николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

Об этом речь шла в ходе поездки на трассу Н-14, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В пример присутствующие привели ситуацию, когда была попытка поджога асфальтового завода компании из республики Беларусь.

— Мы фиксируем системные злоупотребления со стороны, как заказчиков, так и участников тендерных процедур. На данный момент у нас на рассмотрении находиться 1,1 тысяча процедур по Украине на общую сумму 86 миллиардов гривен. Каждая 3 процедур имеет признаки злоупотребления, - сообщил представитель антимонопольного комитета.

Что касается Николаевской области то на рассмотрении в АМКУ находиться около 20 дел, в том числе и по дороге Н-14, где участия в тендере принимали фирмы – ООО «Ростдорстрой» и ООО «Дорожное строительство «Альтком».

— Эти две компании «ходят парами» на все тендеры Украины. Почти всегда заказчики услуги прописывают условия, чтобы всегда выигрывал свой подрядчик. Если Антимонопольный комитет вносит изменения в тендерную документацию и требует заказчика внести туда изменения, чтобы расширить круг участников, очень часто заказчик просто отменяет торги, - отметил представитель АМКУ.

После этого, Владимир Зеленский заявил, что необходимо попрощаться с теми фирмами, которые забирают себе все тендера. В свою очередь, глава САД области Андрей Максименко попросил предусмотреть и то, чтобы на тендеры подавались нормальные компании, чтобы область не осталась без ремонта дорог совсем.

— Позвоните этим двум компаниям, которые «ходят парами» и скажите: «Мы больше вас не видим здесь», потому что люди не хотят за правилами работать, - заявил Зеленский.

Помимо этого Зеленский спросил у начальника управления СБУ Николаевской области Юрия Пасика, может ли он обеспечить безопасность для тех компаний, которые зайдут на подряды. На что глава УСБУ ответил, что может.

Ранее сообщалось, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». На судебном заседании следователь Главного управления полиции в Николаевской области пояснил, что 30 сентября в аукционе, объявленном Службой автомобильных дорог в Николаевской области, «Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепропетровск-Николаев» на участке км 23 +000 - км 237+000», победителем стала фирма «Альтком». По мнению следствия, «Альтком» выполняет работы на этом участке дороги с нарушением государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси.