Зеленский предложил отсрочить введение штрафов за нерастаможенные машины с еврономерами

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает народным депутатам на внеочередном заседании Рады 18 июля рассмотреть законопроект, предусматривающий отсрочку на 90 дней штрафов для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

Об этом во время брифинга 17 июля заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, сообщили в пресс-службе Главы государства.

- Законопроект появился в повестке дня Президента недавно, во время одной из региональных поездок. К нему обратилось много людей. Они физически не успевают растаможить автомобили. Не все в нашей стране, к сожалению, достаточно состоятельные, чтобы ездить на новых автомобилях. В течение 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом наконец урегулировать эту проблему, - пояснил заместитель руководителя Офиса Президента.

Как известно, штрафные санкции в отношении тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, согласно действующему законодательству, должны начать действовать с 22 августа.