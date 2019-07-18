На «Николаевводоканале» надеятся на поддержку Президента и его команды в ратификации сделки на €20 миллионов для реконструкции сетей

На ГКП «Николаевводоканал» надеятся на поддержку нового секретаря Национального инвестиционного совета Давида Арахамия в ратификации финансовой сделки между Украиной и Европейским инвестиционным банком для получения около 15 миллионов евро кредитных средств и грантового соглашения в 5 миллионов евро, которые предполагалось использовать для реконструкции сетей ГКП «Николаевводоканал».

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Как сообщалось ранее из Верховной Рады Украины 20 мая Администрация Президента отозвала проекты законов о ратификации изменений в финансовой сделке между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Так, сегодня директор предприятия Борис Дуденко вместе с коммерческим директором Дмитрием Ганиченко провели встречу с новым секретарем Национального инвестиционного совета Давидом Брауном и кандидатом в народные депутаты по 128 округу Александр Гайду.

«Этот важный проект для общины города должен улучшить качество питьевой воды, обновить существующую инфраструктуру коммунального предприятия. Мы надеемся на поддержку новоизбранного секретаря Национального инвестиционного совета Давида Арахамия в ратификации важных законопроектов, ведь если Верховная Рада не ратифицирует эти документы, запланированные проекты, ценность которых для общества города невозможно оценить, окажутся под угрозой», - говорится в сообщении.

В частности, кандидат в народные депутаты по 128 округу Александр Гайду понимая важность таких инфраструктурных проектов, с реализацией которых неоднократно сталкивался в своей профессиональной деятельности, пообещал приложить максимум усилий в развитии инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для благосостояния общины города.

Также, на предприятии надеятся на поддержку Президента Украины в развитии инфраструктуры и энергоэффективности Южного региона.

Как известно, еще в 2010 году Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о кредите на сумму 15,54 миллионов евро для реализации пилотного проекта в Николаеве по реконструкции систем очистки стоков. В рамках этого кредитного соглашения с ЕИБ водоканал также должен получить 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи от Фонда «Е5Р» на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.

Напомним, что в июне 2018 года в Николаеве открыли реконструированную станцию решеток Галициновских сооружений канализации. Второй этап по плану должен закончиться в 2019 году.