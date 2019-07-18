В Николаеве полиция разыскивает подростка, который ушёл из дома и не вернулся

Корабельный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает несовершеннолетнего Шулешко Михаила Сергеевича.

Об этом сообщается на странице Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЧАО Киевстар в Facebook.

14-летний Михаил 17 июля около 13:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: рост 173 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза карие.

Был одет: джинсы зеленого цвета, кеды черного цвета, имел при себе сумку черного цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просят звонить по номеру 102, 0512252002 или 093-858-68-58.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают военнослужащего, который покинул полигон и пропал без вести.