«Осмысленные графические изображения нецензурного характера»: В центре Николаева малолетний мальчик поцарапал пять автомобилей

В центре Николаева днем 17 июля малолетний мальчик умышленно поцарапал кузов пяти автомобилей.

Об этом в группе «Николаев как он есть» в Fаcebook написал пользователь соцсети Nick Boyko.

«17/07/19 в 12.10 на перекрестке ул. Потемкинской и Шнеерсона малолетним хулиганом (мальчик, на вид 10-11 лет) были преднамеренно поцарапаны 5 припаркованных у одного из зданий легковых автомобилей. На одних автомобилях юный злоумышленник оставлял просто царапины, на других — вполне осмысленные графические изображения нецензурного характера», – написал николаевец, опубликовав фото повреждений и скриншоты видео с камер наблюдения.

Также автор поста отметил, что пострадавшие написали заявления в полицию об этом правонарушении.

«Хозяева автомобилей просят неравнодушных граждан помочь опознать малолетнего нарушителя порядка. Если не остановить его сегодня, то завтра он может, почувствовав безнаказанность, пойти на более серьезные правонарушения и жертвой окажетесь уже вы! Если у вас есть информация по данному происшествию и/или правонарушителю, прошу сообщить по тел. 098-572-6555», – обратился николаевец.

Напомним, как в Николаеве коллекторы обрисовали подъезд в многоэтажке.