Горвласть превратила ее в огромную яму, - Дятлов объяснил, почему «Оппоблок» поддержал выделение средств на реконструкцию Соборной площади

Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Дятлов считает, что городская власть превратила Соборную площадь в огромную яму, поэтому фракция «Оппозиционный Блок» в Николаевском горсовете поддержала выделение средств на ее реконструкцию.

Об этом кандидат в народные депутаты Украины Игорь Дятлов рассказал в интервью программе «За кулисами».

Данный вопрос возник по той причине, что ранее сам Игорь Дятлов и его коллеги по фракции выступали против перераспределения средств на реконструкцию Соборной площади и за проект в целом.

– Во–первых, как руководитель фракции я не говорю о том, что мы выступаем против реконструкции площади. Мы говорили о том, что это проект мэра. Проблема этих четырёх лет управления городом заключается в том, что действующий мэр шел на выборы без программы. Он обещал определенную стратегию, которая за 4 года так и не была реализована. Поэтому есть хаотичные решения. Давайте вспомним его покупку недостроя на Намыве под, условно говоря, Дом Культуры, - заявил Игорь Дятлов.

На уточняющий вопрос, почему все-таки фракция поддержала перераспределение средств на площадь депутат отметил, что ее нужно привести в нормальное состояние. При этом предположил, что площадь останется недостроем.