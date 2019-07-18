Горвласть превратила ее в огромную яму, - Дятлов объяснил, почему «Оппоблок» поддержал выделение средств на реконструкцию Соборной площади

Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Дятлов считает, что городская власть превратила Соборную площадь в огромную яму, поэтому фракция «Оппозиционный Блок» в Николаевском горсовете поддержала выделение средств на ее реконструкцию.
Об этом кандидат в народные депутаты Украины Игорь Дятлов рассказал в интервью программе «За кулисами».
Данный вопрос возник по той причине, что ранее сам Игорь Дятлов и его коллеги по фракции выступали против перераспределения средств на реконструкцию Соборной площади и за проект в целом.
– Во–первых, как руководитель фракции я не говорю о том, что мы выступаем против реконструкции площади. Мы говорили о том, что это проект мэра. Проблема этих четырёх лет управления городом заключается в том, что действующий мэр шел на выборы без программы. Он обещал определенную стратегию, которая за 4 года так и не была реализована. Поэтому есть хаотичные решения. Давайте вспомним его покупку недостроя на Намыве под, условно говоря, Дом Культуры, - заявил Игорь Дятлов.
На уточняющий вопрос, почему все-таки фракция поддержала перераспределение средств на площадь депутат отметил, что ее нужно привести в нормальное состояние. При этом предположил, что площадь останется недостроем.
– Сегодня городская власть превратила площадь в огромную яму. Нам нужно оставить всё так, как есть сейчас? Это правильно, рационально? Мэр сделал себя ответственным. Ему с этой ответственностью идти дальше. Мои личные убеждения, и моё видение… да, состояние, в котором она находилась, скажем так, оно не совсем соответствовало нашему пониманию того, чего заслуживает наш город и наши горожане. Но, к сожалению, то, что сегодня происходит, похоже на очередной проект, который будет выполнен наполовину. Но ресурс для того, чтобы привести площадь в хотя бы нормальное состояние, нужно было выделить. У нас сегодня город превращается в город «заборчиков», больших и маленьких. Но это не значит, что идут строительные работы. Это только ограждается, показывается видимость, заборчики растут, а состояние той же инфраструктуры лучше не становится, - считает Игорь Дятлов.