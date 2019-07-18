Недавно участвовал в беседе с двумя умными людьми. Одному из них задали вопрос: «Как вы считаете, нужен ли в Николаеве аэропорт?». На что он ответил примерно следующее: «Если бы мне задали этот вопрос пару лет назад, я бы наверное задумался, а сегодня это не имеет смысла - аэропорт уже есть и поэтому, конечно, он нужен. И важно его не потерять. Мы должны дать ему шанс».

Примерно такая же ситуация и в стране в целом сегодня. Уже не важно кто за кого голосовал в первом и во втором туре президентских выборов. Уже не нужно поддерживать Порошенко, при всем уважении ко всем, кто за него голосовал, его больше нет в украинской политике - он ушел в историю. Мы выбрали президента, которому мы просто обязаны дать шанс. Сегодня все слышат правильные слова от него, но также все понимают, что выполнить их в нынешней ситуации очень сложно. Теперь мы должны дать ему механизмы выполнения его обещаний. И новая Верховная рада - один из них.

Да, я согласен, не все гладко со списком. Да, я согласен, есть вопросы к мажоритарщикам. Но, блин, к любому из действующих нардепов вопросов в 100, в 1000 раз больше, чем к любому из кандидатов от «Слуги народа». Да, выбор сделать сложно. Нас уже столько раз обманули, что мы ни во что и никому не верим. Но, очевидно же, что выбор только один - мы просто обязаны обеспечить президенту большинство в парламенте. Только тогда наша совесть будет чиста. И только тогда мы сможем оценить результат через 5 лет.

Нужно быть смелее и избавиться от стокгольмского синдрома. Пришел, попробовал, получилось - хорошо, не получилось - пошел на ***.