Дятлов считает, что привлечение госсубвенций – не самая важная функция нардепа: «Лучше пусть занимается принятием законов»

Кандидат в народные депутаты Игорь Дятлов считает, что у нардепа на первом месте должна стоять функция законотворчества, а не привлечения субвенций из государственного бюджета.

Об этом он рассказал в интервью программе «За кулисами».

– Я считаю, что субвенция – это очень большое заблуждение. У нардепа не стоит задача… Когда народный депутат Украины голосует за законы и государственный бюджет, которые вымывают из местного бюджета несколько десятков миллионов гривен, а взамен приводит сюда 2 миллиона гривен, он делает лучше или хуже? Лучше пусть депутат Верховной Рады занимается принятием законов и защитой через их принятие интересов своих избирателей, в том числе и громады, которая его поддержала. Не нужно сюда приводить субвенции для того, чтобы выполнять работу главы Администрации района или Департамента жилищно–коммунального хозяйства, - заявил Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов навел пример, что «принятие программы «Тёплый дом» на всеукраинском уровне, на уровне парламента, дало бы возможность не субвенцию сюда привлекать, а открыть финансирование и возможности для того, чтобы жители города и районов получили такую возможность за счет бюджетной программы».

- Закон – это инструмент. И если такой закон, о котором я говорю, будет принят, то такой инструмент появится у наших громад. А субвенции – это еще одна возможность… я бы не сказал, что она сегодня определяющая. Это примерно так, как в Николаеве депутатские деньги. Если мы голосуем за ремонт той или иной школы – это мы делаем для Николаева. Это тоже наши избиратели, жители города. Ты, как депутат, имеешь возможность написать по тому или иному обращению того или иного избирателя запрос, чтобы помочь в решении конкретной проблемы. Поэтому в моем понимании субвенция – это еще одна возможность отреагировать на те обращения, с которыми к тебе идут избиратели. Но не надо субвенции выносить на первое место, как это сегодня делают все нардепы, - считает кандидат в нардепы.

По словам Дятлова, его поражает, что все николаевские кандидаты в народные депутаты «хвастаются тем, что привлекли какое–то количество субвенций».

- Да вы лучше покажите, как вы приняли законы Украины о том, чтобы у нас дороги были сделаны. Покажите людям, что благодаря такому–то законопроекту пенсии подняли не на 50 гривен, а на 500 или на 1000. Покажите, что вы приняли такой закон, который бы позволил человеку, проживающему в селе, вообще получить хоть какую–то медицинскую помощь. У них сегодня такой возможности нет. У них её забрали. И там, где еще ФАПы остались, – это только благодаря энтузиастам, медикам, которые продолжают свой труд, - отметил он.