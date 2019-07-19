В Узбекинстане бюджетников вывели на уборку перед приездом Президента в 45-градусную жару

В Джизакской области Республики Узбекистан перед приездом Президента сотрудников бюджетных организаций вывели на уборку автомобильной дороги в 45-градусную жару.

Об этом сообщает Озодлик, ссылаясь на сотрудника местной районной администрации.

По словам собеседницы, работающей уборщицей в сельском врачебной пункте, попросившей не разглашать ее имени из-за опасений быть уволенной, утром 17 июля всех сотрудников СВП отправили на принудительную уборку автомагистрали.

– 16 июля заведующая нашего сельского врачебного пункта поручила мне и охранникам отправиться с утра на уборку автомагистрали. 17 июля мы с кетменями и косами вышли на уборку. Кроме нас, там было еще около ста человек – санитарки и технические работники других сельских врачебных пунктов. Всем поделили участки. Мы убирали заросшие сорняки и пололи землю вдоль большой дороги рядом с поселком «Лайлакуя», – говорит собеседница.

Также одна из санитарок Зааминской районной больницы, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что 17 июля сотрудников бюджетных организаций отправили на уборку дороги, несмотря на то, что в этот день в температура воздуха в районе составила более 45 градусов.

– На улице было очень жарко, от асфальта поднимался горячий воздух. В Интернете было написано, что температура воздуха в Заамине составляет 41 градус. Но такая температура воздуха была в тени. А теперь представьте, какая температура воздуха была на солнце – целых 55-60 градусов. Если бы отказались от уборки, то нам пригрозили бы увольнением. Почему каждый раз на уборку улиц отправляют санитарок и охранников бюджетных организаций? Ведь есть специальные организации, отвечающие за чистоту улиц?! Почему их работу всегда выполняем мы? Ведь сам президент поручал не заниматься показухой и говорил, что едет в какую-нибудь область, заранее зная о тамошней ситуации. Или же местные власти занимаются очковтирательством, чтобы показать красивыми те места, где родился и вырос президент? – возмущается собеседница.

Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев является уроженцем Зааминского района Джизакской области.

17 июля водитель, поехавший из города Даштабада в Зааминский района, отправила в редакцию «Озодлика» несколько фотографий, сделанных по пути. На фотографиях видны люди, занимающиеся уборкой вдоль автомобильной дороги. ​По словам водителя, в этот день к уборке территорий вдоль автомобильной дороги «Даштабад – Заамин» были привлечены сотни людей.

Не представившийся сотрудник Зааминского районного медицинского объединения подтвердил изданию информацию о том, что 17 июля санитарки и технические работники районной больницы и сельских врачебных пунктов были привлечены к принудительному хашару.

– Таков был приказ хокима. Возразить ему никто не смеет, – сказал сотрудник медобъединения.

​Отказавшийся представиться сотрудник администрации (хокимията) Зааминского района также подтвердил информацию о привлечении работников бюджетной сферы к уборке дороги, но вместе с тем добавил, что все бюджетники отправились на уборку территорий по собственной воле.

– Мы чистим территории. Все вышли на уборку по собственной воле. Что плохо в том, что люди чистят территории вдоль автомобильной дороги?!, – заявил возмущенно представитель районной администрации.