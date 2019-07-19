На Николаевщине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – зафиксировали еще 9 возгораний

В Николаевской области сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. За 17 июля на территории региона зарегистрировали 9 пожаров сухой травы, мусора, кустарников и тростника.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожары охватили площадь в 26,5 гектаров и произошли в Вознесенском, Веселиновском, Николаевском, Очаковском, Еланецком, Березанском районах и Николаеве. Во время ликвидации пожара в Вознесенском районе спасатели не допустили распространения огня на лес и на 20 ульев с пчелами. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 34 сотрудника. Помощь оказали местные пожарные охраны в Щербанях и Коблево.

Напомним, что ранее на Николаевщине пожары сухостоя и мусора охватили 19 гектаров.