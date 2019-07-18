Художник обвинил скандального Гладковского в том, что тот не заплатил ему $35 тысяч за скульптуру, сделанную на юбилей Порошенко

Близкий друг и соратник Порошенка Олег Гладковский (Свинарчук) «кинул» на деньги известного художника Даниэля Грина.

Об этом сам Грин сообщил «Стране».

Художник рассказал, что Олег Гладковский заказал у него скульптуру к пятидесятилетнему юбилею Петра Порошенко, стоимостью в 35 тысяч долларов, за которую так и не заплатил. Это было в канун дня рождения экс-президента, в 2015 году.

- В Украине постоянно кидают художников. А Гладковский-Свинарчук повел себя по-свински. Он заказал у меня скульптуру "Бремя власти" в подарок Петру Порошенко. Это скульптура выглядит так: казак на одном колене с приклоненной головой и с тризубцем на спине стоит между двух стен из гильз и пытается удержать их руками, – сообщил Даниэль Грин. Он уточнил, что со своего кармана доплачивал за расходные материалы на скульптуру.

Даниэль в комментарии «Стране» сообщил, что накануне 50-летнего юбилея Петра Порошенко скульптуру забрала помощница Гладковского, Элеонора. Она пообещала, что деньги художнику отдадут на следующий день. А спустя время она заявила, что уже заплатила за скульптуру соавтору Даниэля Грина, Дмитрию Федичеву. Но, по словам Грина, это оказалось неправдой.

- Элеонора приехала и сказала, что забирает скульптуру, потому что юбилей уже завтра, а деньги она пообещала привезти утром на следующий день. Я не возражал – это же друг президента, он точно заплатит, подумал я. Но нам так и не заплатили. Помощница Гладковского каждый день обещала, что деньги скоро будут, а потом сказала, что отдала деньги Федичеву, хотя он их и в глаза не видел, – рассказал Даниэль, признавшись, что был поражен таким поведением помощницы Гладковского.

После этого Даниэль решил поговорить лично с Гладковским и обсудить эту ситуацию. Но, по словам скульптора, когда он попросил Гладковского заплатить за скульптуру, Гладковский дал понять, что с ним не стоит связываться и сказал больше ему не звонить. Боясь за свою безопасность, художник вынужден был покинуть Украину.

- Когда я спросил у Гладковского, когда будут деньги, то он мне сказал: «У тебя точно есть со мной проблемы? Не звони мне больше». Я понял, что с ним связываться не стоит, мне эти проблемы не нужны, я же не самоубийца, – признался художник.

Даниэль Грин добавил, что 34 месяца вынужден был находиться за пределами Украины, так как опасался возможных последствий конфликта с Гладковским. А после того, как в канун президентских выборов Даниэль Грин стал соавтором портрета Петра Порошенко из фантиков «Рошен» и гильз с Донбасса, ситуация еще более осложнилась.

- Мне начали поступать угрозы от сторонников Порошено, так что я оказался меж двух огней, – сообщил художник.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.

К тому же, государственное бюро расследований вызвало журналистов программы «Наші гроші» на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в «Укроборонроме».

Напомним, что в начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».