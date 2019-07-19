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BRAZIL ждет всех на «безумную» вечеринку с «Время и Стекло» и ведущими M1

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В пятницу, 19 июля, в ночном клубе Brazil в Коблево ожидается «безумная» вечеринка с участием «сливок» украинского шоу-бизнеса. Группа «Время и Стекло» и ведущие M1 обещают яркое шоу в самом эпатажном клубе южного побережья.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

NRG LIVE PARTY предполагает двухчасовую программу с участием Нади Дорофеевой и Позитива, а также ведущих Милы Еремеевой и Маши Виноградовой. 

Как известно, курорт «Коблево» давно уже стал жемчужиной Черноморского побережья. Это волшебное место, жизнь и музыка в котором играет круглые сутки, от открытия сезона и до самого его завершения. Шум прибоя гармонирует с чувственными битами, звучащими из прибрежных клубов. И среди них очень выгодно выделяется клуб BRAZIL. Тут всегда готовы подарить незабываемый вечер для дорогих гостей.

Билеты: 12.07 - 18.07 – 300 грн
В день концерта – 400 грн

Клубный номер –  068 777 0 777. По этому номеру можно заказать билеты и забронировать столик, звонки принимаются только с 11:00.

Виолетта Чех

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