BRAZIL ждет всех на «безумную» вечеринку с «Время и Стекло» и ведущими M1

В пятницу, 19 июля, в ночном клубе Brazil в Коблево ожидается «безумная» вечеринка с участием «сливок» украинского шоу-бизнеса. Группа «Время и Стекло» и ведущие M1 обещают яркое шоу в самом эпатажном клубе южного побережья.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

NRG LIVE PARTY предполагает двухчасовую программу с участием Нади Дорофеевой и Позитива, а также ведущих Милы Еремеевой и Маши Виноградовой.

Как известно, курорт «Коблево» давно уже стал жемчужиной Черноморского побережья. Это волшебное место, жизнь и музыка в котором играет круглые сутки, от открытия сезона и до самого его завершения. Шум прибоя гармонирует с чувственными битами, звучащими из прибрежных клубов. И среди них очень выгодно выделяется клуб BRAZIL. Тут всегда готовы подарить незабываемый вечер для дорогих гостей.

Билеты: 12.07 - 18.07 – 300 грн

В день концерта – 400 грн

Клубный номер – 068 777 0 777. По этому номеру можно заказать билеты и забронировать столик, звонки принимаются только с 11:00.