В Николаеве лишили родительских прав женщину, которая злоупотребляла алкоголем и не заботилась о своем сыне

В Николаеве Центральный районный суд удовлетворил иск о лишении родительских прав и взыскании алиментов с 45-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В 2017 году в отношении женщины уже заявляли иск о лишении её родительских прав. Она не принимала участия в воспитании своего сына, не обеспечивала должным образом его жизненных потребностей, в частности нормального питания, злоупотребляла алкоголем.

Суд принял во внимание, что развод родителей тяжело влияет на ребенка, потому решил забрать мальчика у матери без лишения родительских прав. Ей предоставили время для исправления ситуации. Впоследствии опекуном назначили бабушку мальчика.

Однако за год женщина не изменила своего отношения к воспитанию ребенка и против неё подали новый иск. Согласно материалам дела, женщина продолжает злоупотреблять алкоголем, характеризуется отрицательно, не интересовалась за этот период обучением, жизнью, развитием и здоровьем ребенка.

Суд удовлетворил иск и лишил женщину родительских прав в отношении ее сына, постановил взыскать с нее алименты в размере четверти всех видов дохода, однако не менее 50% прожиточного минимума для ребенка. Алименты она обязана выплачивать до совершеннолетия мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 19-летняя девушка оставила 10-месячную дочь на бабушку, которая отдала ее в службу по делам детей.