Дятлов возмутился качеством дорог на Николаевщине и пообещал сделать из области туристическую

фото: архив Кандидат в народные депутаты, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов возмутился качеством трасс в Николаевской области и в городе и пообещал отремонтировать дороги и привлечь туристов в регион.

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в Facebook.

Указав на дорожный знак, который объявляет о начале ремонтных работ, Игорь Дятлов обратил внимание на многочисленные ямы, отметив, что ездить по этим дорогам тяжело.

— Знак поставили, а вот ремонт обещанный так и не начали. Ямы кое-где по колено. И если ночью проехать возможно, то днем невозможно. Особенно для тех людей, которые ночью выезжают для того, чтобы рано утром приехать в город и выйти на рынок, продать свою продукцию. Или же это скорая помощь, которая везет больного человека с инсультом, инфарктом или же роженицу. И это больше напоминает не дорогу, не направление, а как раз больше символизирует результат всех тех реформ, которые были на протяжении всех этих пяти лет. Нам обещали, что будут дороги, нам обещают, что будет хорошая медицина, нам обещали, что будет хорошее образование, - сказал Дятлов.

Политик отметил, что люди ждут, когда дороги отремонтируют и пообещал, что Николаевщина станет привлекательной для туристов.

— Мы все ждем перемен, люди ждут перемен, они уже устали от того отношения власти, которое было на протяжении всех этих пяти лет. Украинцы достойны того, чтобы открыть для себя Николаевщину и наших людей, которые живут здесь, на нашей родной земле. И мы сделаем все для того, чтобы украинцы смогли доехать по отремонтированным дорогам к нам сюда, на нашу родину. Николаевщина действительно станет туристической областью, и они увидят и нашу природу, и наше море, и наши пляжи и самое главное – познакомятся с нашими людьми, - добавил Игорь Дятлов.

Напомним, ранее Игорь Дятлов возмутился тем, что на Намыве, в месте, где проходит ржавая труба, о которую поранился местный житель, пометили буйком, а руководство Заводской администрации не решает эту проблему.