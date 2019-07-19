В Очакове появились фейковые листовки с информацией о снятии кандидата от «Слуги Народа» с выборов

В ночь на 19 июля на 127 округе появились листовки с информацией о том, что якобы кандидат от «Слуги Народа» по этому округу Александр Пасечный снимается с выборов.

Об этом сообщает пользователь Facebook Алексей Васьков

«Сегодня вот такая фейковая информация расклеена по всему Очакову. Понятно одно - честно проводить предвыборную кампанию никто не собирается», - пишет он.

В листовке идет речь о том, что Александр Пасечный назначен главой Николаевской облгосадминистрации, и в связи с этим призывает поддержать Ивана Алексеенко. Иван Алексеенко - кандидат по 127 округу, баллотирующийся самовыдвиженцем, но в качестве места работы указавший местом работы новосозданное частное предприятие «Слуга Народа».

Напомним, ранее в «Слуге Народа» заявляли о распространенности технологии «двойников» кандидатов от партии, при которой пытаются сыграть не на схожести с фамилией, а на похожести названия предприятия с названием партии.