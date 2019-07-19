Нардеп Жолобецкий пообещал решить проблему с загрязнившимся каналом моста, который предотвращает обмеление Южного Буга

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий рассказал о проблеме загрязнившегося канала моста, который предотвращает обмеление реки Южный Буг и пообещал решить эту проблему.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По словам Жолобецкого, пойменный мост, который был построен через Южный Буг для того, чтобы вода не застаивалась у берегов, сам нуждается в очистке. Из-за его загрязнения, берег Буга зарос камышом, а сама река обмелела.

«К сожалению, городские власти уже забыли, когда заказывали, как это было в предшествующие годы, прочистку канала пойменного моста. В результате произошло его заиливание, река обмелела. В прибрежных участках буйно разросся камыш, ушла рыба, уютный пляж перестал существовать», - написал Александр Жолобецкий.

В связи с этим, по инициативе нардепа, местные власти в лице замдиректора Департамента ЖКХ Натальи Осецкой, главного инженера КП ЭЛУ Автодорог Павла Лаврентьева, а также варваровского общественника Владислава Кийко собрались на совещание, чтобы выработать план действий по очистке моста.

«На совещании был выработан план действий по решению указанной проблемы. Этот план станет частью моей программы дальнейших действий, как народного депутата Украины по 129 избирательному округу, в который входит и Варваровка», - добавил депутат.

Напомним, гародный депутат Украины Александр Жолобецкий привлек 20 миллионов гривен субвенции для реализации проекта, благодаря которому у жителей микрорайона Варваровка в Николаеве появится питьевая вода. Однако для реализации проекта необходима помощь государства.