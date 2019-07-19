Директор «Николаевавтодора», депутат Шульгач предложил отказаться от лежачих полицейских в пользу ям: «И все будут аккуратно ездить»

Депутат Николаевского горсовета, директор фирмы «Николаевавтодор», которая занимается ремонтом дорожного покрытия, Сергей Шульгач считает, что в Николаеве можно отказаться от лежачих полицейских, ведь таковыми в городе служат ямы.

Об этом он заявил в пятницу, 19 июля, в ходе заседания комиссии по вопросам транспорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат Владимир Садыков сообщил, что к нему обращается много жителей микрорайона Намыв с просьбой установить лежачий полицейский по улице Лазурной, где маршрутная остановка.

— Там идет поворот, машины гоняют со страшной скоростью, а люди идут на пляж. Часто бывают ДТП, - заявил Садыков.

Сергей Шульгач Владимир Садыков

В свою очередь депутат Сергей Шульгач предложил сделать там разметку и пешеходный переход и установить знак ограничения скорости, однако Владимир Садыков сообщил, что это уже там есть.

— Тогда остановить этого мудака и дать ему по сопальнику. Вот и все, другого выхода нет. Иначе мы весь город положим в эти лежачие полицейские. Я вообще предлагаю вместо этих лежачих полицейских оставить ямы. Пусть будет яма, и все будут аккуратно ездить. Все мы правильно с вами Витальевна (замдиректора департамента ЖКХ Наталья Осецкая, - ПН) делаем, - отметил Сергей Шульгач.

И.о. начальника управления архитектуры Александр Нефедов отметил, что в Европе на дорогах устанавливают специальные наклейки ям, чтобы водители ездили более аккуратно.

Напомним, как в Николаеве на улице Лазурной произошло ДТП с участием автомобиля «GEELY», принадлежащего охранной фирме «Орин-Юг» – он перевернулся на крышу. Очевидцы говорят, что из-за ям на дороге.