Обнаженные творения Славы Поседай и откровения «Богомоловых в деле»: отвлекись от выборов с летним NL

Середина лета и разгар избирательной кампании. Улицы Николаева заполонили красивые борды с обещаниями лучшей жизни, а все информационное пространство пропитано политикой. Сделать паузу и отвлечься тебе поможет новый номер журнала NL.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

В нем мы призываем задуматься о том, когда в последний раз ты делал что-то необычное, бросал себе вызов или поступал нетипично для себя? И если это было давно, значит тебе стоит вооружиться «списком невозможного лета» на страничках летнего номера и отправиться вперед к незабываемым приключениям!

Украшают обложку журнала Виталий и Анастасия Богомоловы, которые на двоих уже имеют 114 тысяч подписчиков. В интервью они поделились, как относятся к критике, популярности, рекламе в Instagram и гранях в видео, которое снимают. Во время общения они, правда, мало что поведали о шоу «Міняю жінку», участниками которого стали, но кое-что узнать удалось. Что именно? Читайте в новом номере.

Еще одной интересной собеседницей редакции стала николаевская спортсменка Елена Буряк. NL посчастливилось застать спортсменку в Николаеве в перерывах между сборами и не только записать с ней интервью, но и отснять эффектную фотосессию. Елена рассказала о личной жизни, трудностях на сборах, моментах, от которых может прослезиться, а также, почему она так сильно любит свой родной город. Упоминаем мы и о пока неустоявшемся, но весьма активно обговариваемом, этикете в социальных сетях. О чем же нужно знать и какие правила соблюдать, чтоб выглядеть достойно в виртуальном пространстве?

В свою очередь, digital-маркетолог, бизнес-консультант по продвижению Instagram-аккаунтов Елена Истомина продолжает подсказывать, о чем писать в блоге.

Также, продолжаем начатую в прошлом номере тему архетипов. На этот раз, в разгар парламентской предвыборной кампании, разобрали, какие наши потенциальные народные избранники от Николаева выбрали себе архетипы, а еще вспоминаем «киношные» места города, разбираемся, «какой он новый этикет социальных сетей» и разгадываем секреты страны «сухого закона».

О том, почему тренироваться нужно, даже находясь на отдыхе, а эффективной будет и 20 минутная экспресс-тренировка на свежем воздухе, рассказывает в журнале Яна Мавродиева. Она подготовила варианты тренировок, которые помогут выглядеть хорошо, даже если рядом нет тренажерного зала. Ну, а в «фокусе» этого номера NL не только кино, но и николаевская фотографиня Слава Поседай с эффектными обнаженными телами в фото-творениях.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ #36 НОМЕРА

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