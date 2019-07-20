«Почему на всем побережье нет скорой?» - отдыхающий возмутился, что к нему в Рыбаковку медики ехали больше часа

В Николаевской области «скорая помощь» больше часа ехала на вызов в Рыбаковку к туристу, которому стало плохо.

Об этом сообщается в письме этого туриста Олега, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Мужчина приехал на отдых из Первомайска, пошел на базу к своим знакомым и после ужина у него начал сильно болеть живот.

«У знакомых были таблетки, я выпил их, прошел час, но боль не прекратилась. Пришлось вызвать «скорую». Прошло около 40 минут, но медики не приехали. Как выяснилось позже, на базах Рыбаковки «скорой» нет. Также, как нет её на базах Коблево, Морского и Лугового. В общем ждали «скорую» больше часа. За это время боль усилилась настолько, что я думал, что потеряю сознание. Наконец-то приехали, осмотрели и оказали помощь. Сказали, что нужно поехать в больницу, но я отказался, решил поехать к себе в больницу, по месту жительства – у меня и у знакомых свой транспорт».

«К медику «скорой» у меня претензий нет, мне стало лучше, и даже не пришлось уезжать из Рыбаковки. Почему на всем побережье нет «скорой»? Почему мы платим налоги и кормим чиновников облздрава, а они даже не в состоянии отправить на побережье хотя бы 2-3 автомобиля скорой?» - пишет мужчина.

Напомним, что аналогичная ситуация ранее произошла в Коблево. Тогда «скорая» к женщине ехала из Березанки и прибыла почти через полтора часа. Сообщалось, что в курортной зоне нет станции «скорой помощи» и медики едут к пациентам из райцентра.