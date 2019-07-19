Николаевских полицию и спасателей накануне выборов перевели на усиленный режим службы

В Николаеве полиция накануне выборов продолжает работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Контроль за оперативной обстановкой в регионе осуществляет ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Нести службу полицейским помогают сотрудники ГСЧС, Национальной гвардии Украины и общественные формирования.

- Сейчас полицейские Николаевщины взяли под круглосуточную охрану 490 территориальных и 6 окружных избирательных участков, - отметил и.о. заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев.

Также для эффективного сотрудничества органов исполнительной власти и силовиков с окружными избирательными комиссиями создана специальная рабочая группа.

«Все усилия николаевской полиции скоординированы на недопущение нарушений и провокаций и обеспечение общественного порядка, как во время предвыборной агитации, так и в ходе избирательного процесса. Правоохранители действуют совместно, в рамках выработанного алгоритма. Любые попытки нарушить избирательные права граждан будут немедленно пресекаться», - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что 20 июля – «день тишины», когда запрещена предвыборная агитация.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области напомнили, что до завершения голосования подразделения спасателей переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, что николаевское управление СБУ просит граждан сообщать о подготовке возможных преступлений в преддверии парламентских выборов.