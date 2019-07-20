Николаевские прокуроры недовольны, что их обязали дежурить в день выборов – жалуются, что «нарушают их права»

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас обязал 17 своих подчиненных дежурить на рабочих местах с 19 по 22 июля – накануне и в разгар выборов в Верховную Раду.

Об этом говорится в его приказе, присланном на почту «Преступности.НЕТ».

«Прокуроров, которые дежурят 21 июля, фактически лишили права голоса, закрепленного статьей 70 Конституции Украины. Так, согласно графику они дежурят с 8 до 20 часов на рабочем месте и круглосуточно, то есть в период работы избирательных участков. Также приказом №46 от 19 июля грубо нарушены трудовые права работников прокуратуры, привлеченных к дежурству в выходные дни и нерабочее время», - говорится в анонимном письме.

В каждый из дней будет работать группа из четырех дежурных прокуроров (в день выборов – пять). Аналогичные дежурства приказали устроить в местных прокуратурах.

Отметим, что в эти дни от прокуроров может потребоваться быстрое реагирование на нарушения избирательного законодательства, ведь именно они осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах. Ранее сообщалось, что в усиленный режим службы перевели николаевских полицию и спасателей.

Напомним, что ранее николаевские прокуроры пропускали суды по резонансным делам, а прокурор Николаевской области Тарас Дунас пообещал «отдельный разбор из-за пропусков». А по случаю Дня защитника Украины председатель Николаевской ОГА совместно с прокурором области вручил пятерым сотрудникам прокуратуры области сертификаты на получение собственного жилья, приобретенного в рамках действующей областной программы.