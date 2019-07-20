Президент дал главам силовых ведомств три дня на отчёт о расследовании убийства Павла Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, заслушает отчёт Генпрокура, министра внутренних дел, председателя Нацполиции и председателя СБУ о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов. Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос «Кто убил Павла?» - написал Президент.

Напомним, в среду утром, 20 июля, в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство.