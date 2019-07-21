Подросток из Южной Австралии нашёл бутылку с запиской, которую выбросили в океан 50 лет назад

Пол с сыном и другом На пляже в Южной Австралии подросток нашёл послание в бутылке, которую выбросили в Индийский океан 50 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

Пол Гилмор в 13 лет во время плавания с семьей на лайнере из Великобритании в Мельбурн в Австралии бросил бутылку в океан. В записке от 17 декабря 1969 года он написал, что путешествовал в Австралию на корабле Fairstar и был на расстоянии 1600 км от Фримантла (город на западе Австралии). Он призвал того, кто найдет записку, ответить на нее.

Сейчас Гилмор - садовник и владелец бизнеса. Он вернулся в Великобританию в 1973 году.

«Я хорошо помню, как я отправил это послание. Оно было важно для меня - часть путешествия на другую сторону мира. Я любил читать приключенческие романы, Робинзона Крузо и другие. Я думаю, я надеялся, что красивая девушка на экзотическом острове найдет его. Я всегда любил путешествовать и приключения. Я путешествую с того самого времени », - добавил он.

13-летний Джай Еллотт нашел его записку на пляже Талия на полуострове Эйр в Южной Австралии, когда был на рыбалке с отцом. Его отец Пол Еллотт сначала не поверил, что записка реальная. Они разбили бутылку, чтобы достать послание невредимым.

Его сын теперь надеется написать Гилмору, который сейчас путешествует на круизном лайнере. Семья мужчины сказала, что он ответит Джаю как только вернется из круиза.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берегу моря обнаружили бутылку с запиской внутри – в ней оказалось признание в любви.