Журналисты потребовали отставки Авакова, Луценко и Князева, которые не раскрыли убийство Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении «Украинской правды» к третьей годовщине убийства Шеремета.

Авторы заявления отмечают, что последний публичный отчет по поводу убийства Шеремета имел место на пресс-конференции главы МВД, которая состоялась еще в феврале 2017 года.

«Документальный фильм-расследование «Слідство.Інфо» выявил множество ошибок в работе следствия. Благодаря нашим коллегам, а не работе следователей, мы смогли узнать неизвестные обстоятельства убийства Шеремета. Нацполиции и Генпрокуратуре не оставалось ничего другого, как признать эти ошибки. Обидно, что ответственности за них так никто и не понес», - говорится в обращении.

«Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос «Кто убил Павла?». Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия убийства известного журналиста должны уйти в отставку... Надеемся, что парламент IX созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости», - говорится в заявлении.

«Также мы требуем от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться перед обществом о том, что было сделано в расследовании этого дела за последние три года, а также дать новый импульс раскрытию этого преступления... Надеемся, что раскрытие убийства Шеремета является делом чести для Украины и для нового президента также», - отмечают авторы заявления.

Напомним, что один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило. В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский дал главам силовых ведомств три дня на отчёт о расследовании убийства Павла Шеремета