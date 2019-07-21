Украинская диаспора в США передала благотворительную помощь детям военных, погибших в ходе ООС

Украинцы из Нью-Йорка передали благотворительную помощь детям военных, погибших на востоке Украины в ходе ООС. Её собирали волонтёры Организации обороны четырёх свобод Украины.

Об этом сообщает издание «Zi».

Члены организации приобрели 12 ноутбуков, три конструктора «Лего» и электронный планшет. Общая сумма помощи составила 3500 долларов. По итогам, подарки получили 15 детей.

Волонтёры добавили, что средства были собраны во время Рождества.

«Этой акцией мы хотели продемонстрировать поддержку Украине в эти тяжелые для нее времена, а особенно детям, которые во время российско-украинской войны потеряли своих родителей, и конечно нуждаются в нашем внимании и поддержке. Эти дети, а с ними и Украина, потерпели невосполнимую утрату, которую должен ценить и помнить каждый украинец, где бы он ни был!» - отмечают в организации.

Напомним, по случаю Дня памяти и примирения и Дня матери в Киеве прошло торжественное шествие матерей и жен участников антитеррористической операции на Донбассе.